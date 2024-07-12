بعد أحمد شوبير.. إيقاف برنامج “الريمونتادا” لـ أحمد حسام ميدو وفسخ عقده

أفادت تقارير، اليوم الجمعة أن قناة المحور الفضائية، قررت إيقاف برنامج الريمونتادا، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق.

وجاء هذا القرار بشكل مفاجئ للغاية بعد إذاعة البرنامج يوم أمس الخميس، بتقديم الإعلامي محمد عباس.

وجاء قرار إيقاف برنامج ميدو، بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يوم أمس الخميس، بإيقاف برنامج أحمد شوبير، وإنهاء التعاقد معه، بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاص بالشركة.

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وجاء بيان المتحدة: “قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه الأستاذ/أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فروًا”.

وأضاف: “حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها”.