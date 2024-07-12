تاريخ مواجهات إسبانيا ضد إنجلترا قبل نهائي يورو 2024

يقدم موقع “كورة 365″، تاريخ مواجهات منتخب إسبانيا ضد إنجلترا، قبل القمة المنتظرة في نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

وتتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، يوم الأحد المقبل، صوب ملعب برلين الأولمبي، من أحل مشاهدة مباراة إسبانيا وإنجلترا، في نهائي بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.

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تاريخ مواجهات إسبانيا وإنجلترا قبل نهائي أمم أوروبا يورو 2024؟

تواجه منتخب إسبانيا وإنجلترا في 8 مباريات رسمية بجميع المسابقات، فاز الإنجليز 4 مرات وفازت إسبانيا مرتين بينما حل التعادل مرتين.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبان في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفازت إسبانيا (2-1) ذهابًا في لندن، فيما فازت إنجلترا إيابًا (3-2) في إشبيلية.

وفي بطولة أمم أوروبا “يورو”، تواجه منتخبا إسبانيا وإنجلترا مرتين، حققت إنجلترا الفوز (2-1) في مباراة دور المجموعات بنسخة 1980، قبل أن يتعادلا سلبيًا في الدور ربع النهائي من نسخة 1996 ويفوز الإنجليز مجددًا بركلات الترجيح (4-2).

وعلى مستوى المباريات الودية، التقى المنتخبان 10 مرات، فازت إنجلترا مرتين فقط، وفازت إسبانيا 5 مرات، فيما ساد التعادل 3 مرات.