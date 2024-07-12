تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي.. يوسف أيمن خارج قائمة الدحيل للموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الجمعة، قائمته لخوض معسكر إعداد في النمسا، استعدادا للموسم الجديد 2024/25.

وشهدت قائمة الدحيل، غياب يوسف أيمن مدافع الفريق، الذي أنهى النادي الأهلي إجراءات ضمه، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأتم النادي الأهلي مفاوضاته مع يوسف أيمن، واتفقا على جميع الشروط، ووقع اللاعب على عقد الإعارة لمدة موسم واحد بنية الشراء.

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