مصدر يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل العروض المقدمة لأحمد قندوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مقرب من أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، تفاصيل العروض المقدمة للاعب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم يحدث أي تواصل مباشر مع نادي الشمال القطري ووكيل اللاعب، ولكنه مجرد كلام شفهي من أحد الأشخاص المقربين لإدارة نادي الشمال و لم يصل إلى عرض رسمي، ولكن وكيل اللاعب رفض المبدأ، وأولويات اللاعب إما العودة للنادي الأهلي أو الاحتراف الخارجي في أوروبا".

وأضاف، أنه لا يعلم إذا تلقى الأهلي عرضا رسميا من نادي الشمال لضم اللاعب أم لا، مشيرا إلى أن لجنتي التخطيط والتعاقدات في القلعة الحمراء، أبلغوا اللاعب بعودته مع انتهاء إعارته، ولكن الأمر يتوقف على المدير الفني مارسيل كولر.

وأتم في تصريحاته: "بالنسبة للقندوسي إذا لن يعود للأهلي، فهو يفضل الاحتراف الأوروبي، كما أنه هناك أكثر من نادي في الدوري المصري ونظيره الجزائري تواصلوا مع وكيل اللاعب للاستفسار عن وضعه وبحث إمكانية ضمه، ولكن الأولوية إلى النادي الأهلي في مصر".

وانتقل قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا من النادي الأهلي، في بداية الموسم على سبيل الإعارة، وخاض مع الأول 29 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9.

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