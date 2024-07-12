الشحات والشيبي وجها لوجه للمرة الأولى بعد الأزمة الشهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

يمكن أن يلتقي الثنائي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، مساء اليوم، للمرة الأولى منذ الأزمة التي نشبت بينهما، في آخر مباراة جمعتهما، ووصلت إلى المحاكم المدنية.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.

وتضم قائمتي الأهلي وبيراميدز، الثنائي الشحات والشيبي، كما أنه من المتوقع أن يبدأ اللاعب المغربي اللقاء، ولكن على الجانب الآخر، يفاضل مارسيل كولر بين عبد القادر والشحات لبدء المباراة.

ويعد هذا اللقاء الأول بين الشحات والشيبي، بعد الأزمة التي نشبت في مباراة الأهلي وبيراميدز، يوم 23 يوليو 2023، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري 2023، ونشبت آنذاك مشادة كلامية بين الثنائي، وتفاقمت بصفع الشحات للشيبي، وتدخل اللاعبون لإنهاء الاشتباك.

ووصلت الأزمة بين الشحات والشيبي إلى المحاكم المدنية، وقضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة لاعب الأهلي، بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وتعويض بـ100 ألف جنيه، وحرمانه من الاشتراك في أي ناد رياضي لمدة 5 سنوات، ويمكن الإطلاع على تفاصيل الأزمة من هنا.

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