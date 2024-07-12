مفارقة غريبة.. غياب جميع هدافي مباريات الأهلي وبيراميدز عن لقاء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي وبيراميدز، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وتشهد المباراة مفارقة غربية، بغياب جميع هدافي مباريات الأهلي وبيراميدز، عن لقاء اليوم، ويتصدر القائمة برصيد 3 نقاط، إيريك تراوري لاعب بيراميدز السابق والإسماعيلي الحالي.

ويحتل عبدالله السعيد المركز الثاني في قائمة هدافي مباريات الأهلي وبيراميدز، برصيد 3 أهداف، سجلها بقميص الثنائي، ولكنه يلعب حاليا في صفوف الزمالك، واللاعب الثالث الذي يغيب عن لقاء اليوم للإصابة هو عمرو السولية لاعب الأهلي، وسجل 3 أهداف في شباك بيراميدز.

وفي المركز الرابع، يأتي مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، برصيد هدفين، ويتساوى معه محمود كهربا الذي يغيب عن صفوف الأحمر اليوم لأسباب فنية.

وجاءت قائمة هدافي مباريات الأهلي وبيراميدز، كالآتي:

إيريك تراوري، لاعب بيراميدز السابق، برصيد 3 أهداف

عبدالله السعيد، لاعب الأهلي وبيراميدز السابق والزمالك الحالي، برصيد 3 أهداف

عمرو السولية، لاعب الأهلي، برصيد 3 أهداف

مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، برصيد هدفين

محمود كهربا، لاعب الأهلي، برصيد هدفين

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