٤ لاعبين يغيبون عن بيراميدز أمام الأهلي اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - يغيب عن فريق بيراميدز أمام الأهلي اليوم، ٤ لاعبين، في القمة المنتظرة بينهما في التاسعة مساء.

ويفتقد بيراميدز خدمات الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر في مباراة الأهلي؛ بسبب تواجدهما مع المنتخب الأولمبي في فرنسا، استعدادًا لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، كما يغيب على جبر للإصابة ورمضان صبحى بسبب الإيقاف.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة الاهلى كل من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي.