موعد نهائي يورو ٢٠٢٤ بين إسبانيا وإنجلترا

الشارقة - اميمة ياسر - تقام المباراة النهائية لبطولة يورو 2024، بين إسبانيا وإنجلترا، في العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي ببرلين.

ونجح المنتخب الإنجليزي، في الوصول إلى المباراة النهائية للنسخة للمرة الثانية على التوالي، بعد تأهله لنهائي يورو 2020، في مواجهة إيطاليا، والتي خسرها بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وتأهل منتخب إنجلترا، لنهائي يورو 2024، بعد فوزه المثير على نظيره منتخب هولندا، في نصف نهائي البطولة، بنتيجة 2 - 1، فعلى الرغم من تقدم المنتخب الهولندي عن طريق تشافي سيمونز في الدقيقة 7، نجح هاري كين في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، قبل أن يخطف أولي واتكينز، هدف الفوز للأسود الثلاثة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة.

وكان المنتخب الإسباني، قد نجح في الوصول إلى نهائي يورو 2024، بعد فوزه على نظيره الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، تقدم المنتخب الفرنسي بهدف عن طريق كولو مواني، قبل أن يدرك لامين يامال هدف التعادل للمنتخب الإسباني، قبل أن يسجل داني أولمو هدف فوز لا روخا بالمباراة.