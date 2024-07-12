وسائل إعلام تكشف حقيقة وقف برنامج «الريمونتادا» وفسخ عقد ميدو

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام حقيقة حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وقف الإعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو، وبرنامجه "الريمونتادا" وإنهاء تعاقده مع قناة "المحور".

ونقل موقع "القاهرة 24" عن يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو قولها إنه "لا صحة لما تردد حول إيقاف برنامج ميدو"، مؤكدة أن نجم الزمالك مستمر في عمله بصورة طبيعية على قناة المحور.

يشار إلى أن أنباء إيقاف برنامج الريمونتادا، جاء بالتزامن مع قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإيقاف الإعلامي أحمد شوبير وفسخ تعاقده على الفور، بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة.