أول رد فعل لـ "ميدو" على وقف برنامج الريمونتادا على قناة المحور.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة إيقاف برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر قناة المحور بعد الأنباء التى تم تدالوها بشأن ما أثير من أزمة بعد حلقة الأمس عن أزمات الكرة المصرية وآخرها وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "عقدي مع قناة المحور ينتهي بنهاية هذا الشهر وهناك اتفاق مسبق بين الطرفين بعدم تجديد التعاقد منذ شهور وهذا ما أعلنت عنه منذ فترة، لذا أؤكد بأن قرار إيقاف برنامج "الريمونتادا" ليس له أي علاقة بوجود أي مخالفات في المحتوى الإعلامي الذي تم تقديمه من خلال البرنامج في الفترة السابقة".



وأضاف: "أشكر فريق عمل البرنامج على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية وأشكر إدارة قناة المحور على الثلاث سنوات الأخيرة متمنيا التوفيق لهم فيما هو قادم، أشوفكم قريب إن شاء الله".

أول رد فعل لـ "ميدو" على وقف برنامج الريمونتادا على قناة المحور

أزمة أحمد حسام ميدو في برنامج الريمونتادا

وترددت العديد من الأنباء الصحفية، التى أفادت بوجود أزمة أثارت جدلًا كبيرًا ببرنامج الريمونتادا الذى يقدمه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عبر شاشة قناة المحور.

ونوهت الى ان قرار الوقف بعد حلقة أمس الذى تحدث فيها أحمد حسام ميدو عن واقعة أحمد رفعت ووصف الأزمة بإنها فاضحة للجميع، فيما نوه بأن من يدير الكرة المصرية غرباء عن الرياضة في البداية كانوا مجرد وكلاء لاعبين وأصبحوا مسؤولين عن الكرة.

اتخذت ادارة قناة المحور هذا القرار بشكل مفاجئ عقب آخر حلقة من البرنامج الذي كان يقدمه الإعلامي محمد عباس بالأمس.