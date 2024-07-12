تدريبات رياضية متنوعة بمركز شباب الناصرية بالاسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال مركز شباب " الناصرية " التابع لفرع شباب العامرية وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة شاكر فايد ومدير المركز خميس عبد العزيز تدريبات رياضية كرة القدم والكاراتيه وتدريبات خاصة لحارس المرمي والعاب ترفيهيه وأنشطة ثقافية لتعزيز القراءة للطلائع وأنشطة دينية لتحفيظ القرآن الكريم وندوة دينية عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم

ياتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندريةبرئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ‏ ضمن خطة قيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه وتوسيع قاعدة المستفيدين.

و ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالسعي الدائم للعمل علي تفعيل الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال التدريبات الرياضية المختلفة و تكثيف الانشطه الرياضيه والفنية والكشفيه والثقافية و العلميه داخل مراكز الشباب .

و ذلك تماشياً مع استراتيجية بناء الانسان المصري وتحقيقاً لاهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 .



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