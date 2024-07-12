"حقيقة أم خيال؟".. التفاصيل الكاملة لوقف برنامج ميدو عبر قناة المحور

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت العديد من الأنباء الصحفية، التى أفادت بوجود أزمة أثارت جدلًا كبيرًا ببرنامج “الريمونتادا”، الذى يقدمه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق عبر شاشة قناة المحور.

ونوهت إلى أن قرار الوقف بعد حلقة أمس الذى تحدث فيها أحمد حسام ميدو عن واقعة أحمد رفعت، ووصف الأزمة بأنها فاضحة للجميع، فيما نوه بأن من يدير الكرة المصرية غرباء عن الرياضة، في البداية كانوا مجرد وكلاء لاعبين وأصبحوا مسؤولين عن الكرة.

اتخذت إدارة قناة المحور هذا القرار بشكل مفاجئ عقب آخر حلقة من البرنامج الذي كان يقدمه الإعلامي محمد عباس بالأمس.

زوجة ميدو تنفي:

تحدثت يسرا الليثي "زوجة ميدو"، عن الأنباء المتداولية بشأن وقف برنامج زوجها وأكدت نفيها لكل الأخبار ووصفتها بالشائعات.

وأوضحت أن ميدو مستمر حتى الآن في عمله بالبرنامج بصورة طبيعية على قناة المحور.

عقد ميدو:

اقترب عقد ميدو من النهاية مع قناة المحور وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يتم التجديد حتى الآن، ولا توجد أى مشكلة، ولم يصدر أى بيان رسمي بأنهاء التعاقد حتى الآن.

وقف أحمد شوبير:

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس الخميس، إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه، بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاص بالشركة.

وجاء في بيان الشركة المتحدة كالتالي: "قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقًا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا".

وأوضح: "القرار جاء لأن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها".