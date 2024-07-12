صيد الدقى يهزم طنطا بدورى الأندية للتنس الأرضي

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق 12سنة ناشئين للتنس الأرضي بصيد الدقى الفوز على ضيفه فريق طنطا بنتيجة 1/8 فى اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم في بدور المجموعات لبطولة دورى الأندية.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين ادم عماد،يحيى عمرو،يوسف اسلام،ياسين الفيومى،عمر خالد،سليم اسلام،ياسين على،يوسف على،على وليد،عمر باسم،حسين المحروقى،ستيفن سامر،ادهم وليد،زين عمر،عمر حماد،عمر سامى، على طاهر.



الجهاز الفني والإداري:

احمد هاني المدير الفني،عادل سيد مساعد المدير الفني،حسن صوابي وحسين ابو المكارم و عمرو خليفه و محمود عبد العزيز و ممدوح محمود و محمود محمد مدربين ،دكتورة الفريق شروق مجدي، مدرب اللياقة ناصر عبدالله ، إصابات دكتورة مريم عادل،اداريين سماحة ابراهيم و محمود عبد الرحمن ،خدمات هشام سليم