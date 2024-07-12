عمار ياسر يتوج بالمركز الأول فى بطولة “Match Point” للاسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - توج لاعب نادى الصيد عمار ياسر بالمركز الاول والميدالية الذهبية فى بطولة “Match Point” للاسكواش تحت 9 سنوات،والتى اقيمت على ملاعب سكاى يالتجمع الخامس خلال شهر يوليو الجاري.

وتقام بطولة ماتش بوينت “Match Point” ، رقم ٤٣ بمشاركة اكتر من ١٢٠ لاعب و لاعبة وذلك بمنتجع سكاى بالتجمع الخامس.

انطلاق بطولة العالم لناشئى الاسكواش فى أمريكا بمشاركة الفراعنة

وانطلقت اليوم الجمعة، منافسات بطولة العالم للناشئين، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك 46 منتخباً يتصدرها مصر، ويضم كل منتخب أربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عامًا، في مباريات فردية، حيث يتأهل الفريق الأول الذي يفوز بمباراتين، فيما يعد الظهور الأول للفلبين وماكاو الصينية، حيث يرسل كلا الاتحادين فريقًا للرجال للمرة الأولى.