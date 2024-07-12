الأهلي ضد بيراميدز.. غيابات الأحمر قبل صدام الليلة في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - جماهير النادي الاهلي على موعد الليلة لمشاهدة قمة الدوري التى تجمع بين الأحمر ونظيره بيراميدز مساء اليوم الجمعة والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة.

غيابات الاهلي

ويغيب عن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي كلا من"مصطفى مخلوف، محمود متولي، علي معلول، عمرو السولية، بيرسي تاو، محمود كهربا، محمد الضاوي "كريستو" من قائمة النادي الأهلي، بالإضافة للثلاثي حمزة علاء وأحمد كوكا وكريم الدبيس، بسبب تواجدهم مع بعثة المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

ويتقابل الأهلى مع بيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.