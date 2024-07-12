الاوليمبي يحصد 5 ميداليات بالبطولة العربية لالعاب القوى

ياسر رشاد - القاهرة - حصد ابطال النادى الاوليمبي 5 ميداليات في منافسات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة، فيما أشار مجلس ادارة النادى الأوليمبي برئاسة ناصر الشاذلي الى ان ابطال النادى حققوا نتائج رائعه ومشرفة خاصتا انهم يمثلون قوام المنتخب المصرى.

و جاءت نتائج أبطال الاوليمبى كالتالي:

بفوز ملك ايمن السيد بذهبية السباعي مركب ورقم عربي جديد

و ذهبيه التتابع و فضيه 100 متر حواجز

كما فاز محمد اسامه فتحي بذهبيه رمي الرمح

وياسمين عماد ببرونزية الوثب الثلاثي

يذكر ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري

ك علي خليل مدرب عام ، ورئيس جهاز العاب القوي بالنادى الأوليمبي يضم كل من كابتن ناديه خليل مدربه منتخب وكابتن شريف بسيم مدرب منتخب

و كابتن مصطفى طاهر مدرب منتخب