حقيقة حبس أحمد دياب في قطر.. التفاصيل كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - تداولت العديد من الأنباء التى تطرح تساؤلات كثيرة بشأن قرار صادر بحبس أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، بعد أن تسبب في تدهور حالة اللاعب أحمد رفعت الصحية مما ادى الى وفاته.

وأثارت أسباب وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، ودور أحمد دياب في هذه الأزمة، حالة من الغضب الشديد لنشطاء “السوشيال ميديا”، بمواقع التواصل الاجتماعي مما اسفر عن مفاجأة جديدة بتورط رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية في قضية تلاعب كبرى بحسابات شركة قطرية، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات مع منعه من دخول البلاد.

وتم نشر تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة “x”، تفيد بصدرو قرار بحبس أحمد دياب وأحمد عبد العزيز محمود عبد الوهاب بالحبس لمدة ثلاثة سنوات لكل منهما بدولة قطر الشقيقة للنصب على القطرى من اصل مصري وحفيد الشيخ عبد المعز عبد الستار وتغريمهما 10 آلاف ريال ومنعهما من دخول البلاد وجاترى مخاطبة الانتربول لملاحقتهما.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية

ورد أحمد دياب، رئيس شركة الكرة السابق في نادي مودرن سبورت، على اتهاماته بأنه تبرأ من أزمة أحمد رفعت، لاعب الفريق السابق والذي توفى منذ أيام قليلة إثر تعرضه لأزمة صحية.

وكان عامر الصيعري، عضو مجلس إدارة نادي الوحدة والمشرف على انتقال أحمد رفعت إلى النادي الإماراتي، قد اتهم أحمد دياب بأنه أكد أن أوراق لاعب مودرن سبورت السابق سليمة ومن ثم تبرأ منه.