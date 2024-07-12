ماذا قدم مارسيل كولر أمام بيراميدز قبل صدام الليلة في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض السويسري"مارسيل كولر" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة صعبة أمام نظيره بيراميدز في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر، في الدوري المصري الممتاز.

ويتقابل الأهلي وبيراميدز الليلة في مباراة غاية في الصعوبة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يحتل الأهلي وصيفا في ترتيب الدوري العام برصيد 57نقطة، خلف بيراميدز المتصدر ب68نقطة.

ماذا قدم مارسيل كولر أمام بيراميدز

ولعب كولر 4 مباريات ضد بيراميدز، فيما استطاع السويسري تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتلقى الهزيمة بمباراة وحيدة، بالإضافة للفوز بلقبين.

وتعد أولى مواجهات كولر ضد بيراميدز، في ثاني أيام العام الماضي 2023، حيث فاز الأحمر بثلاثية نظيفة، سجل فيها عمرو السولية هدفين، وأضاف أحمد سامي مدافع بيراميدز الهدف الثالث بالخطأ في مرماه.

والتقى كولر مرة أخرى أمام بيراميدز، في نهائي كأس مصر 2022، والتي فاز الأهلي فيها بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة، تقدم فيها السماوي بهدف عن طريق المغربي وليد الكارتي، ليعود الأهلي الأهلي عن طريق كهربا وحمدي فتحي، ويتوج الأهلي بطلاً لكأس مصر، ويتأهل الفرقان إلى كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة.

وتقابل الفريقان مرة اخرى في كأس السوبر المصري، على إستاد هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في مباراة شهدات مناوشات عديدة أبرزها، شد بين لاعب بيراميدز محمد الشيبي ولاعبي الأهلي، والتي تطورت بعد ذلك وصولاً للمحاكم، وفاز الأهلي في المبارة بهدف علي معلول، وتوج الأهلي بكأس مصر.