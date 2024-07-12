أول رد فعل من ميدو بعد قرار قناة المحور بإيقاف برنامجه

علق الإعلامي أحمد حسام “ميدو“، على قرار قناة المحور، بإلغاء التعاقد معه، اليوم الجمعة، ووقف برنامجه “الريمونتادا”.

وقررت قناة المحور الفضائية، إيقاف برنامج الريمونتادا، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق.

وكتب ميدو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “عقدي مع قناة المحور ينتهي بنهاية هذا الشهر وهناك اتفاق مسبق بين الطرفين بعدم تجديد التعاقد منذ شهور وهذا ما أعلنت عنه منذ فترة”.

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وأضاف: “لذا أؤكد بأن قرار ايقاف برنامج الريمونتادا ليس له اي علاقة بوجود أي مخالفات في المحتوى الإعلامي الذي تم تقديمه من خلال البرنامج في الفترة السابقة”.

وتابع: “أشكر فريق عمل البرنامج على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية وأشكر ادارة قناة المحور على الثلاث سنوات الأخيرة متمنيا التوفيق لهم فيما هو قادم.. أشوفكم قريب ان شاء الله”.