بعد ميدو.. اعتذار مقدم برنامج زملكاوي عن عدم الظهور

أعلن أحمد علي، مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، عدم الظهور في برنامجه في الأسبوع المقبل.

واعتذر أحمد علي، عن عدم الظهور في قناة نادي الزمالك، عبر برنامجه في الأسبوع الجديد عبر شاشة القناة.

وكتب على عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” باعتذر لحضراتكم عن عدم الظهور هذا الاسبوع في برنامج زملكاوي لأسباب خاصة .. و توضيحاً ومنعاً لاي اجتهادات هي اجازة واشوفكم على خير”.

اقرأ ايضًا..جوميز يعلق على رحيل نداي وعدم نشر قائمة الزمالك وإصابة شيكابالا

وفي سياق أخر قررت قناة المحور الفضائية، إيقاف برنامج الريمونتادا، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق.

وكتب ميدو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “عقدي مع قناة المحور ينتهي بنهاية هذا الشهر وهناك اتفاق مسبق بين الطرفين بعدم تجديد التعاقد منذ شهور وهذا ما أعلنت عنه منذ فترة”.

وأضاف: “لذا أؤكد بأن قرار ايقاف برنامج الريمونتادا ليس له اي علاقة بوجود أي مخالفات في المحتوى الإعلامي الذي تم تقديمه من خلال البرنامج في الفترة السابقة”.

وتابع: “أشكر فريق عمل البرنامج على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية وأشكر ادارة قناة المحور على الثلاث سنوات الأخيرة متمنيا التوفيق لهم فيما هو قادم.. أشوفكم قريب ان شاء الله”.