نجم منتخب فرنسا يفكر في اعتزال اللعب دوليًا

أفادت تقارير صحفية، أن أحد نجوم منتخب فرنسا، يفكر في اعتزال كرة القدم على المستوى الدولي، بعد نهاية مشوار الديوك ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وودع منتخب “الديوك”، بطولة أمم أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام نظيره الإسباني (2-1).

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن الظهير الأيمن، بنيامين بافارد، يدرس إمكانية الرحيل عن المنتخب والاعتزال الدولي.

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وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن لاعب إنتر ميلان الإيطالي، ظل حبيسا لمقاعد البدلاء، طوال مسابقة أمم أوروبا، ولم يحصل على أي دقيقة لعب تحت قيادة ديدييه ديشامب، المدير الفني للديوك.

وأشارت صحيفة “ليكيب”، أن بافارد عاش مرار خلال تواجده مع منتخب فرنسا، حيث تحول من لاعب أساسي إلى لاعب احتياطي طوال البطولة.

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة، إن عددا من لاعبي المنتخب الفرنسي يدرسون الاعتزال أيضا مثل كينجسلي كومان، وأنطوان جريزمان.