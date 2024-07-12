إنتر ميلان يعلن يجدد عقد إنزاجي حتى 2026

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم، عن تجديد عقد مدربه سيموني إنزاجي، ليظل في منصبه حتى عام 2026.

وعبر الحساب الرسمي على منصة إكس نشر النادي تصريحًا لـ جوزيبي ماروتا رئيس والمدير التنفيذي للرياضة، وهو يقول: سيمون إنزاجي جدد عقده مع إنتر حتى عام 2026.

تأتي خطوة تجديد عقد إنزاجي، تأكيدًا على رغبة إدارة النادي في تعزيز الاستقرار الفني للفريق، بعد النجاحات التي حققها المدرب الإيطالي خلال الفترة الماضية.

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قاد إنزاجي إنتر للفوز بلقب الدوري الإيطالي 2023-2024، وثلاثة ألقاب سوبر محلي، ولقبين لكأس إيطاليا. كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وتمكن نادي إنتر ميلان بقيادة المدرب سيمون إنزاجي، من التتويج بمسابقة الدوري الإيطالي، بعد أن وصل إلى 93 نقطة بفارق 19 نقطة عن المركز الثاني فريق آي سي ميلان.

تجدر الإشارة إلى أن نجم إنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024 تحت قيادة إنزاجي.