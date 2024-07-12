نادي برازيلي يستنكر إطلاق النار على حارسه في ملعب المباراة.. ما التفاصيل؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استنكر نادي جريميو أنابوليس البرازيلي، في بيان رسمي، إصابة حارس مرماه رامون سوزا، برصاصة مطاطية، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معاقبة المسؤول.

ماذا حدث؟

بعد انتهاء مباراة جريميو أنابوليس وسينترو أويستي في الدوري الإقليمي لكرة القدم بالبرازيل، نشبت مشادة إثر هزيمة الأول بنتيجة 2-1، كان ضحيتها حارس مرمى جريميو.

وأصيب سوزا برصاصة مطاطية أطلقها أحد رجال الشرطة، على خط التماس، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الخاص بالحادثة، إذ نتج عن الطلقة النارية إصابة اللاعب بجرح في فخذه.

بيان النادي

وأصدر نادي جريميو، بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قال فيه: "يستنكر نادي جريميز الأحداث المؤسفة والساخرة والمثيرة للغضب التي وقعت في ملعب جوناس دوارتي، في الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة الأولى البرازيلي، بعد نهاية المباراة ضد سنترو أويستي، أصيب حارس مرمى فريقنا رامون سوزا برصاصة مطاطية أطلقها عليه أحد ضباط الشرطة، عمل فظيع وغير معقول وإجرامي من قبل شخص يجب أن يقدر سلامة ونزاهة الأشخاص الذين كانوا هناك في ملعب جوناس دوارتي".

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