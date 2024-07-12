"طلب من وسام وتحذير من هذا اللاعب".. كواليس اجتماع كولر مع اللاعبين قبل لقاء بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يلتقي الأهلي وبيراميدز، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر (مؤجلة) من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، كواليس اجتماع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بلاعبيه قبل مواجهة اليوم.

وقال المصدر، إن كولر عرض على اللاعبين، أثناء محاضرة بالفيديو، بعض اللقطات من مباريات بيراميدز الأخيرة، ومنح اللاعبين تعليمات لفرض رقابة على هجوم بيراميدز المتمثل في مصطفى فتحي وفيستون ماييلي، للحد من خطورتهما.

وأضاف المصدر، أن كولر أبلغ لاعبيه بضرورة حسم اللقاء المؤثر في مشوار الأهلي، في الدوري المصري، وأهمية الخروج بالثلاث نقاط، وطلب تقليل الأخطاء واستغلال المهاجم وسام أبو علي الفرص لتسجيل الأهداف، بالإضافة إلى التركيز على الكرات الهوائية المتقنة وعدم ترك مساحة في وسط الملعب.

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