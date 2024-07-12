"أشوفكم قريب".. أول تعليق من ميدو على أنباء إيقاف برنامجه "الريمونتادا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة إيقاف برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر قناة المحور.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "عقدي مع قناة المحور ينتهي بنهاية هذا الشهر وهناك اتفاق مسبق بين الطرفين بعدم تجديد التعاقد منذ شهور وهذا ما أعلنت عنه منذ فترة، لذا أؤكد بأن قرار إيقاف برنامج "الريمونتادا" ليس له أي علاقة بوجود أي مخالفات في المحتوى الإعلامي الذي تم تقديمه من خلال البرنامج في الفترة السابقة".

وأضاف: "أشكر فريق عمل البرنامج على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية وأشكر إدارة قناة المحور على الثلاث سنوات الأخيرة متمنيا التوفيق لهم فيما هو قادم، أشوفكم قريب إن شاء الله".

وانتشر أخبار، خلال الساعات الماضية، تشير إلى أن إدارة قناة المحور قررت إيقاف برنامج "الريمونتادا"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو.

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