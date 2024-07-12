المنتخب المصري أم السويسري؟.. لاعب نيوشاتل يكشف لـ "الخليج 365" من سيختار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف لاعب نيوشاتل زاماكس السويسري، نوي ليند، صاحب الأصول المصرية، المنتخب الذي سيختاره حال تلقيه عرض تمثيل لمصر وسويسرا.

وقال نوي في تصريحات لـ "الخليج 365": "بدأت لعب كرة القدم في سن الرابعة في نادي قريتي".

وعن الاختيار بين المنتخب السويسري والمصري للتمثيل الدولي: "من الصعب دائمًا الاختيار بين البلدين، لكنني سأختار مصر، لأنني أعتقد أن مصر يمكن أن تمنحني وضعًا أفضل وصورة أفضل من المنتخب السويسري".

وأتم صاحب الأصول المصرية: "في مرحلة معينة كنت قريب من تمثيل المنتخب السويسري، لكن لم تكتمل الأمور، وفيما يتعلق بالمنتخب المصري، لم يتم الاتصال بي مطلقا".

الجدير بالذكر أن نادي نيوشاتل السويسري سبق وان شارك معه عدد من اللاعبين المصريين مثل، حسام وإبراهيم حسن، وهاني رمزي، والحارس طارق سليمان.

اقرأ أيضًا:

"أشوفكم قريب".. أول تعليق من ميدو على أنباء إيقاف برنامجه "الريمونتادا"

"طلب من وسام وتحذير من هذا اللاعب".. كواليس اجتماع كولر مع اللاعبين قبل لقاء بيراميدز