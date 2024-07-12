لاعب نيوشاتل: أحلم بمزامله صلاح.. ويخبرني والدي دائما عن عراقة الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب نادي نيوشاتل زاماكس السويسري تحت 16 عاما، نوي ليند، صاحب الأصول المصرية، عن الكرة المصرية وحلمه بمزامله صلاح في غرفة الملابس.

وقال نوي في تصريحات لـ "الخليج 365": "كان والدي يخبرني دائمًا أن كرة القدم المصرية هي واحدة من الأعرق في أفريقيا، وخاصة أن مصر لديها تاريخ مجنون في الفوز بكأس الأمم الأفريقية عدة مرات".

وأضاف: "مثلي الأعلى هو محمد صلاح، وأحلم بأن أتمكن من التألق مثله في أفريقيا وفي نفس الوقت أوروبا".

وواصل: "صلاح اللاعب الذي جعلني أحلم منذ أن كنت صغيرا، وقد أكون محظوظًا بما يكفي لأكون في نفس غرفة تبديل الملابس التي يجلس فيها".

واختتم لاعب نيوشاتل السويسري: "تلقيت عدد من العروض الخارجية مؤخرا، لكن فضلت البقاء في زاماكس حتى العام المقبل".

الجدير بالذكر أن نادي نيوشاتل السويسري سبق وأن لعب في صفوفه عدد من اللاعبين المصريين مثل، حسام وإبراهيم حسن، وهاني رمزي، والحارس طارق سليمان.

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