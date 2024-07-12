الاتحاد الدولي يوجه دعوة إلى جمال علام لحضور حفل بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دعوة إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، لحضور حفل على هامش أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر سفر جمال علام إلى باريس يوم 18 يوليو الجاري.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة في الأولمبياد رفقة كلا، "إسبانيا، أوزباكيستان وجمهورية الدومينيكان".

وتنطلق منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، بداية من 24 يوليو الجاري وتستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

وكانت بعثة المنتخب الأوليمبي، سافرت إلى فرنسا أمس الخميس، بعد الإنتهاء من أزمة التأشيرات، التي أجلت سفر البعثة من قبل.

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