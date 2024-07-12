إيسترن كومباني يُجدد تعاقده مع طارق يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي إيسترن كومباني تجديد تعاقده مع المدير الفني لفريقه الأول لكر القدم طارق يحيى.

وأوضح نادي إيسترن كومباني، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن طارق يحيى وقع على عقد لمدة موسم 2024/2025.

وكان طارق يحيى قد تولى قيادة فريق إيسترن كومباني في ديسمبر الماضي.

وسبق وشغلّ طارق يحيى منصب مدير قطاع الأكاديميات بالزمالك قبل رحيله في أغسطس الماضي.

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