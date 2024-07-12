اللاعبة شهد سعيد تنفي ادعاءات زميلتها جنة بتعمد إسقاطها في سباق الدراجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفت اللاعبة شهد سعيد، لاعبة منتخب مصر للدراجات، ادعاءات زميلتها اللاعبة جنة عليوة بشأن تعمد اسقاطها خلال سباق بطولة الجمهورية المقام في السويس.

قالت سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج "كلام الناس"، عبر فضائية "mbc مصر"، إن العكس هو الصحيح، جنة وشقيقتها حاولوا إخراجي من السباق بأي شكل، وأنا اشتكيت للحكم من اللاعبة حبيبة شقيقة جنة اللي حاولت توقعني في السباق والحكم بالفعل وجه لها 4 إنذارات، لو أنا شتمت جنة عليوة زي ما ادعت ليه الحكم محذرنيش؟، والله سندت على جنة بعد ما اختل توازني بدون قصد.

أضافت اللاعبة: "السباق كان لمسافة 50 كيلو، فهل من المعقول أحاول أوقع جنة في أخر 50 متر أمام الكاميرات، لا احنا أصحاب ولا بينا عداوة وبطولة الجمهورية غير مؤهلة لأولمبياد باريس، أنا لو حاولت أوقع جنة بتعمد كنت أنا اللي هوقع، لإني كنت قدامها مش وراها في السباق".

وفجرت اللاعبة شهد سعيد مفاجأة، حيث أكدت أنها تأهلت رسميا لأولمبياد باريس منذ 15 إبريل 2024 وتم اختيارها لتمثيل مصر بعد تحطيم الرقم العربي والإفريقي في سباق 500 متر، مشيرة إلى أن الواقعة كانت يوم 28 من نفس الشهر، متسائلة: ما هو الدافع لدي لإسقاط جنة؟.

وأكملت: "جنة أدعت تعرضها لكسر في الترقوة وفقدان للذاكرة إثر الحادث، طب إزاي وجنة كانت معايا لما رحنا القسم وطلعنا سوا الدور الخامس وفضلنا في القسم لأكثر من 5 ساعات وكانت بتحكي للمأمور تفاصيل الواقعة، متابعة: "حاولت أعتذر لها في القسم وأقبل رأسها وجنة دفعتني بعنف ورفضت التصالح وقالت لي مكانك مع المجرمين في الحبس، هو فقدان الذاكرة بيظهر على المصاب بعد يومين من الحادث؟".

وأكدت اللاعبة شهد سعيد، لاعبة منتخب مصر للدراجات، أن التقريرالطبي الصادر في السويس مختلف تمامًا عن التقريرالطبي المرفق بالمحضر في القاهرة.