منذ 14 عاما.. صورة متداولة للراحل أحمد رفعت مع صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هند عواد:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صورة للراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، أثناء وجوده في فريق الناشئين بإنبي عام 2010، رفقة صالح جمعة لاعب الأهلي السابق والكرخ العراقي الحالي.

وتوفي أحمد رفعت، فجر السبت 6 يوليو، بعد تدهور حالته الصحية، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها، خلال مباراة الفريق ضد الاتحاد السكندري، يوم السبت 11 مارس.

وتزامل صالح جمعة وأحمد رفعت، في ناشئي نادي إنبي، وبدأ رفعت مع الفريق الأول في موسم 2013/14، بعد تصعيد صالح إلى الفريق الأول في موسم 2011/12.

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