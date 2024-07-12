بعد شوبير.. وقف برنامج ميدو على قناة المحور.. والإعلامي يكشف السبب

الشارقة - اميمة ياسر - قررت قناة المحور الفضائية، إيقاف برنامج الريمونتادا، الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق.

يأتي هذا بعد قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإيقاف برنامج أحمد شوبير، وإنهاء التعاقد معه، بسبب مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاص بالشركة.

من جانبه، كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن سبب توقف برنامجه.

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي X : «عقدي مع قناة المحور ينتهي بنهاية هذا الشهر وهناك اتفاق مسبق بين الطرفين بعدم تجديد التعاقد منذ شهور وهذا ما أعلنت عنه منذ فترة …لذا أؤكد بأن قرار إيقاف برنامج الريمونتادا ليس له أي علاقة بوجود أي مخالفات في المحتوى الإعلامي الذي تم تقديمه من خلال البرنامج في الفترة السابقة».

وتابع : « أشكر فريق عمل البرنامج على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية وأشكر ادارة قناة المحور على الثلاث سنوات الأخيرة متمنيا التوفيق لهم فيما هو قادم..أشوفكم قريب ان شاء الله».