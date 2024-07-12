داني كارفاخال يستبعد ثنائي ريال مدريد من ترشيحات الكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - استبعد داني كارفاخال مدافع منتخب أسبانيا ونادي ريال مدريد زميليه الانجليزي جود بيلينجهام و البرازيلي فينيسيوس جونيور من الترشيحات للحصول على الكرة الذهبية لهذا العام مكتفيا بترشيح ثلاثة لاعبين من المنتخب الاسباني للتنافس فيما بينهم للفوز بجائزة افضل لاعب في العالم لعام 2024 .

ويعد الثنائي فينسيوس جونيور وجود بيلينجهام احد ابرز المرشحين الى جانب نجوم منتخب أسبانيا لحصد لقب افضل لاعب في العالم لهذا العام بعد نجاحهم في الفوز بلقب دوري أبطال اوربا مع نادي ريال مدريد .

وقال كارفاخال في تصريحات لراديو كادينا سور الاسباني : بالنسبة لي لا يوجد سوى رودري كمرشح اول و خوسيليو كمرشح ثاني وانا كمرشح ثالث هذه هي ترشيحاتي للكرة الذهبية هذا العام .

رد كارفاخال يعد رد ساخر منه على سؤال مراسل كادينا سور حيث يعد خوسيليو متزوج من شقيقة كارفاخال بينما بالفعل رودري هو احد افضل لاعبي العالم في الوقت الحالي واحد نجوم فريق مانشيستر سيتي الانجليزي .

واضاف كارفاخال : دائما اعد نفسي ضمن افضل لاعبي العالم في مركز الظهير الايمن و هذا العام على وجه التحديد استحق ان اتواجد ضمن مجموعة الاعبين الذين تتنافس على لقب افضل لاعب في العالم . لما لا ؟