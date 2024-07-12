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الدوري المصري الممتاز.. وصول حافلة بيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت حافلة فريق بيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادا للمواجهه المرتقبة أمام الأهلي، الليلة في بطولة الممتاز.


ويلتقي فريقا الأهلى وبيراميدز في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

 

ويقع الأهلى بالمركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة وحقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

 

فيما يأتى بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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