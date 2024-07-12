الدوري المصري.. وصول حافلة الاهلي استعدادا لملاقاة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت حافلة النادي الأهلى إلى استاد القاهرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.



ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة، وحقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات، وخسر مرة واحدة وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.