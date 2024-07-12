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الدوري الممتاز المصري.. ترتيب الأهلى وبيراميدز قبل المواجهة المرتقبة بعد قليل

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

 

ترتيب الأهلي وبيراميدز

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة وحقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يقع بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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