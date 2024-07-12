يورو 2024 .. أولمو: لا نخشي بيلينجهام

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت الحرب الكلامية تشتعل بين معسكري منتخبي أنجلترا وأسبانيا قبل 48 ساعة من المواجهة النهائية على لقب يورو 2024 والتي ستجمع المنتخبين الكبيرين على الملعب الأوليمبي ببرلين مساء الأحد حيث أكد داني اولمو مهاجم منتخب أسبانيا ان المنتخب الأسباني لا يخشى نجم المنتخب الأنجليزي جود بيلينجهام على الأطلاق .

وكان داني أولمو مهاجم فريق اف سي لييبزيج الالماني قد برز خلال يورو 2024 مع منتخب أسبانيا حيث نجح في تسجيل هدفين و قدم ثلاثة تمريرات حاسمة على الرغم من انه لم يبدأ اساسيا خلال مباريات المنتخب الأسباني الا في مباراة واحدة وهو يعد هدفا لناديي ليفربول وتشيلسي الانجليزيان في الوقت الحالي .

وقال داني اولمو في تصريحات ابرزتها صحيفة اس الاسبانية : بكل تأكيد لا نخشى اي لاعب في المنتخب الانجليزي بما فيها جود بيلينجهام . نعلم اهميته للمنتخب الانجليزي لان كل شىء في الجانب الهجومي يمر من خلاله لكننا قادرون على ايقافه .

واضاف : بالقطع سيتم وضع لاعب مثل بيلينجهام في حساباتنا خلال المباراة النهائية لكن هذا لا يعني اننا نخشى مواجهته في المباراة .

وكشف داني اولمو عن ثقة منتخب أسبانيا في تحقيق اللقب الاوربي قائلا : سنذهب الى المباراة النهائية يوم الاحد من اجل الاستمتاع لم يكن هناك اي فارق بين مواجهة منتخب انجلترا او منتخب هولندا علينا ان نكون في احسن احوالنا للفوز على اي منتخب في المباراة النهائية وسنقاتل داخل الملعب من اجل لقب اسباني رابع في البطولة الأوربية .

يذكر ان اسبانيا تشترك حاليا مع المانيا في الرقم القياسي لعدد الحصول على الالقاب الاوربية برصيد 3 القاب لكل منتخب ويملك منتخب اسبانيا فرصة الانفراد بالرقم القياسي في حالة فوزه باللقب الاوربي للمرة الرابعة مساء الاحد على حساب منتخب أنجلترا الذي يتأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي و للمرة الاولى في تاريخه خارج أنجلترا .