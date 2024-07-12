النصر السعودي يعقد اجتماعًا مع ماني

عقد المدير الرياضي في نادي النصر السعودي فيرناندو هيرو، اجتماعًا مع السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

واجتمع المدير الرياضي في النصر السعودي مساء اليوم الجمعة مع ساديو ماني للحديث عن كافة الأمور المتعلقه بين الطرفين، وفقًا لما أكده الصحفي علي العنزي.

وأشارت التقارير إلى أن ساديو ماني من المتوقع أن يكون خارج حسابات نادي النصر السعودي في الموسم المقبل.

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ويملك ساديو ماني عددًا من العروض المحلية والخارجية لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وتعرض ساديو ماني للعديد من الانتقادات من جمهور النصر السعودي بسبب تراجع مستواه خلال الموسم السابق الذي قضاه رفقة العالمي، وعدم تقديم المأمول منه وابتعاد الفريق عن التتويج بالبطولات.

وانضم نجم منتخب السنغال قادمًا من صفوف بايرن ميونخ الألماني إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023.