نجم الاهلي يشتكي من الإصابة ويعود لمنزله قبل مواجهة بيراميدز

تعرض أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، للإصابة قبل مواجهة فريق بيراميدز ضمن منافسات مسابقة الدوري.

واشتكى عمر كمال عبد الواحد، لاعب الاهلي، من شعوره بآلآم قبل انطلاق المباراة المقررة بعد مايقرب من ساعتين.

وغادر عمر كمال عبد الواحد، استاد القاهرة الدولي متجهًا إلى منزله بعد شعوره بالإصابة بناءً على قرار الجهاز الفني والطبي.

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تقام المباراة مساء اليوم الجمعة، الموافق 12 يوليو 2024، على أرضية استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، حصدها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

أما الاهلي فيحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بعد الفوز في 18 لقاء والتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.

وكان الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد أحرزهما عمرو السولية ووسام أبوعلي.

وواصل المارد الأحمر تحقيق سلسلة الفوز دون الهزيمة، حيث وصل إلى الفوز رقم 12 على التوالي؛ وذلك عقب الفوز على فريق طلائع الجيش في المباراة الأخيرة.