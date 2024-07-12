التشكيلة الرسمية لمباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز التشكيلة الرسمية للمباراة بينهما.

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، حصدها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

أما الاهلي فيحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بعد الفوز في 18 لقاء والتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين.

اقرأ ايضًا..نادٍ تونسي ينافس على ضم كريستو من الاهلي

تشكيل الاهلي ضد بيراميدز

وجاء تشكيل الاهلي لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل بيراميدز ضد الاهلي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد ومحمود الزنفلي ومحمد هاني.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة الاهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – كريم حافظ – أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي – مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي – محمد الشيبي – أسامة جلال – أحمد توفيق – محمود دونجا – محمد رضا بوبو – محمود زلاكة – دودو الجباس – مروان حمدي