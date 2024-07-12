مدافع سيراميكا كليوباترا على أعتاب الزمالك

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع اللاعب أحمد رمضان بيكهام، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي مفاوضات الزمالك مع بيكهام على طلب من المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، الذي سعى لتدعيم خط الدفاع بعد رحيل كل من محمود علاء وياسر حمد في الفترة الماضية.

وسيتفاوض مسؤولو الزمالك مع إدارة سيراميكا كليوباترا لشراء اللاعب، خاصةً وأن عقده مع فريقه الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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ويُعدّ بيكهام أحد أبرز المدافعين في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث قدم أداءً مميزًا مع فريقه سيراميكا كليوباترا، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

من ناحية أخرى، منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوميز اللاعبين راحة اليوم الجمعة بعد الفوز على طلائع الجيش في مباراة أمس بدوري الممتاز.

وسيستأنف الفريق تدريباته غدًا السبت استعدادًا لمواجهة فريق بلدية المحلة المقررة يوم الاثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة للمسابقة.