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طبيب الاهلي يكشف تفاصيل إصابة عمر كمال

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عمر كمال - الأهلي

عمر كمال - الأهلي

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد.

وكان عمر كمال قد اشتكى من إصابة قبل انطلاق مباراة الاهلي وبيراميدز في بطولة الممتاز المؤجلة، ليغادر إلى منزله على الفور.

وقال طبيب الاهلي أن عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق، اشتكى من نزلة معوية حادة قبل ساعات من مباراة بيراميدز.

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وأشار إلى أن اللاعب خضع لفحص طبي، وبناءً عليه تقرر خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، خلال اللقاء.

ويلتقي الاهلي نظيره بيراميدز على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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