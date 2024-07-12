طبيب الاهلي يكشف تفاصيل إصابة عمر كمال

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد.

وكان عمر كمال قد اشتكى من إصابة قبل انطلاق مباراة الاهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز المؤجلة، ليغادر إلى منزله على الفور.

وقال طبيب الاهلي أن عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق، اشتكى من نزلة معوية حادة قبل ساعات من مباراة بيراميدز.

اقرأ أيضًا.. النصر السعودي يعقد اجتماعًا مع ماني

وأشار إلى أن اللاعب خضع لفحص طبي، وبناءً عليه تقرر خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، خلال اللقاء.

ويلتقي الاهلي نظيره بيراميدز على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.