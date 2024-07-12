"العمل الجاد مستمر".. محمد صلاح يواصل استعداداته للموسم الجديد رفقة فريق ليفربول (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تدريباته مع الريدز استعداداً للموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 2024-2025.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فيديو من تدريبات لاعبي الفريق داخل صالة الجيم، بتواجد النجم المصري محمد صلاح، وعلق عليه "العمل الجاد مستمر".

وكان صلاح انضم إلى تدريبات فريق ليفربول بمقر التدريب "إكسا" يوم الأربعاء، لبدء فترة للموسم الجديد 2024-2025.

وسيخوض فريق ليفربول ثلاثة مباريات خلال فترة الإعداد للموسم الجديد بالولايات المتحدة، يواجه خلالهم كلا من ريال بيتيس الإسباني، فريق أرسنال وليفربول على الترتيب.

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