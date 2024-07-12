4 تغييرات.. تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة 14 بالدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل 4 تبديلات عن المباراة الماضية ضد طلائع الجيش، محمد الشناوي بدلا من مصطفى شوبير، وخالد عبد الفتاح بدلا من محمد هاني، ورامي ربيعة بدلا من ياسر إبراهيم، وحسين الشحات بدلا من أحمد عبد القادر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر بيراميدز.