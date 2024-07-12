مصدر يكشف لـ "الخليج 365" مفاجأة بشأن مكان إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف عضو بارز في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لموقع "الخليج 365"، الإتفاق الرسمي الذي تم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مكان إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

وقال إنه كانت هناك مناقشات لأكثر من عرض لمكان إقامة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي (بطل دوري أفريقيا) والزمالك (بطل الكونفدرالية).

وأكد عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي إنه تم الاستقرار على إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية مع تحديد الموعد والملعب خلال الساعات المقبلة.

وأوضح العضو أن الإعلان عن مكان الإقامة سيُعلن عنه بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي، للكشف لكافة وسائل الإعلام عن فعاليات وبرنامج السوبر الأفريقي والذي قد يشهد مفاجآت مدوية قبل المباراة وبعد المباراة.

الجدير بالذكر أن الأهلي توّج باللقب بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (1-0)، على الجانب الآخر فاز الزمالك على نهضة بركان المغربي بنتيجة (1-0) في الإياب بعد أن انتهت مباراة الذهاب (2-1) في المغرب.