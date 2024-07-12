"بعد دعمه فلسطين".. محكمة ألمانية تصدر قرارا لصالح أنور الغازي ضد ماينز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قامت محكمة العمل في الألمانية، بإصدار حكماً يقضي بعدم صحة فسخ نادي ماينز الألماني تعاقده مع اللاعب المغربي أنور الغازي، بسبب نشره منشورات تدعم فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نادي ماينز قام فسخ عقده مع اللاعب أنور الغازي، في نوفمبر الماضي، بعد قيامه بنشر منشورات تدعم الشعب الفلسطيني.

ويحق للغازي وفقاً لقرار المحكمة الحصول على مبلغ مليون و700 ألف يورو، مستحقات ومكافآت متأخرة للاعب، منذ فسخ النادي التعاقد معه في نوفمبر الماضي.

ويمكن للغازي الآن العودة إلى فريق ماينز، واستكمال عقده في النادي بشكل طبيعي، الذي يمتد حتى عام 2025.

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