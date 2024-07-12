"والدها كهربائي ثلاجات".. قائد منتخب مصر للدراجات يُصدر بيانا من "1092 كلمة" عن أزمة جنة عليوة وشهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصدر قائد منتخب مصر للدراجات، يوسف زكي، بياناً مطولًا من 1092 كلمة عن الأزمة الحالية بين اللاعبتين جنة عليوة وشهد سعيد على خلفية استدعاء الأخيرة للتواجد مع بعثة مصر في أولمبياد باريس2024.

وتشهد الساحة الرياضية حاليًا جدلاً واسعًا بعد استدعاء شهد عيسى لتمثيل مصر في أولمبياد باريس على الرغم من إيقافها لمدة عام من الاتحاد المصري للدراجات، بسبب تسببها في إصابة اللاعبة جنة عليوة، خلال سباق الجمهورية، في أبريل الماضي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال زكي ببيانه الصادر اليوم الجمعة: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أنا العبد الفقير لله اللاعب يوسف زكي كابتن منتخب مصر للدراجات للرجال، في البداية شكراً لشعب مصر المحترم لتدمير نفسية منتخب كامل بنجاح قبل الدخول لأهم حدث في تاريخ أي رياضي بيجهز لهذا الحدث لمده ٤ سنوات ولا أحد يعلم كم المعاناة والتضحيات والإصابات التي بيضحيها من أجل الوصول لذلك".

وتابع :"كان نفسي أشوف كمية الهجوم الإعلامي ده علينا لما كنا بنجيب ميداليات دولية أو لما تأهلنا للأولمبياد بس للأسف إنتوا برضوا اللي في الأخر ب تقولوا لعيبه مصر بتتجنس ليه وتهرب!!! ده أنا بلعب بقالي 12 سنه بلعب وبرفع علم مصر في المحافل الدولية وملقيناش دعم حتي منكم إعلاميا زي كده!!.. أنا كنت حابب أوضّح شويه نقاط بسيطة حول موضوع اللاعبة شهد سعيد واللاعبة جنه عليوة والاثنين أتعاملت معاهم في المنتخب وأخواتي الصغيرين ربنا يبارك فيهم ويصلح مابينهما".

وأردف: "البنت شهد طبعاً في حاله نفسية صعبة ومش قادرة ترد بسبب كمية الهجوم اللي عليها منكم بدون فهم أي شيء بمجرد مشاهده فيديو فقط ومسألتوش أي اللي حصل بعد السباق حتى بالنسبة لجزء الأخلاق قبل كل شيء نحترم ذلك طبعاً ودي أهم حاجة في الرياضة بس والله العظيم التي تحدثتم عنها في قمة الأدب والأخلاق ولم يصدر عنها أي شيء سيء سواء قبل أو بعد الحادث وكانت تريد الاعتذار وهذا كلام أحاسب عليه أمام ربي وطبعاً أنا مش هتكلم على أخلاق حضراتكم في التعليقات".

وأسترسل: "أرجوا منكم فهم الموضوع وقراءه الكلام بكل عقلانية وعيب نتكلم في موضوع وننشر ونشتم على بنت محترمه وسيحاسبكم الله على هذه الكلمات السيئة للفتاه، وكل ده بمجرد إني إحنا شوفنا فيديو ولا نفقهه شيء في لعبة الدراجات ولا قوانينها. وممكن أجيبلكم مليون فيديو لحوادث مقصودة كتير وده طبعاً مش مبرر لخطأها أنا مش طالع أدافع أو أهاجم أنا طالع أوضح شويه نقاط مهمه عشان شايف إني في كميه ظلم بتحصل والناس مغيبة عنها تماماً أرجوا احترام رأيي الشخصي وعدم التجاوز في التعليقات وطبعاً عارف اني معظم الناس وإن لم يكن كل الناس ومنها أصدقائي هتكون ضدي في موضوع زي ده ولكن لا نقبل اي ظلم للطرفين سواءً لشهد او جنه ومش معقول فجأه شعب مصر كله بالإعلام بقي يفهم في لعبه الدراجات".

- أولاً: أنا عاوز أوضح لشعبنا العظيم المحترم اني لما الإعلام بيحب يهاجم مسئول كبير طبعاً بيبدأ يدور على ثغرات ليه ف كانت اللاعبة هي الثغرة والضحية للهجوم على رئيس الاتحاد والمدير الفني لمنتخب مصر ودي نقةه بس حابب أوضحها في الأول.

- ثانياً: رداً علي اللي بيقول دي بنت مسئول كبير!!

البنت عمرها ١٩ عاماً من الفيوم وهي من عائلة في قمة التواضع لا يملكوا حتى سوشيال ميديا أصلاً والدها يعمل كهربائي ثلاجات ووالدتها ربه منزل ولكن الذي يدافع عنها يفعل ذلك لأنه يعلم مدي طيبتها وحسن نيتها في ذلك الموقف.

- ثالثاً: رداً على اللاعبة جنه أنها بتقول شهد لم تعتذر للأسف هي لا تقول الحقيقة لأن بالفعل شهد اعتذرت لكي أكثر من مره وانتي التي رفضتي الاعتذار ورفضتي حتي أن تُقبل رأسك وقمتي إنتي وعائلتك بإهانتها بالألفاظ والله شاهد على ذلك وستُسألي أمام الله ، والشهود على ذلك كل من كان في قسم الشرطة بالسويس ورئيس النادي التي قمتي أيضاً بإهانته ولذلك قام الاتحاد بمتابعة الأمر مع النادي لأنكي لم تقبلي الاعتذار والتصميم علي متابعه المحضر وذلك من حقك طبعاً، ولكن ليس من الحق أن تقولي أنها لم تعتذر لكي!!!!

- رابعاً: موضوع التأهيل والحادثة

شهد سعيد تسعى في التأهيل في سباقات المضمار منذ سنوات وليس لها علاقة بسباقات الطريق وقد حصلت على التأهيل عن طريق أول أفريقيا مرتين وجمع نقاط من بطولة العالم وجولات كأس العالم وأعلن لها التأهيل رسمياً يوم 15/4 وكان ذلك قبل الحادث بحوالي أسبوعين

أما الحادث كان في سباق الجمهورية طريق وليس مضمار وذلك ليس تخصصها أصلا ولكن كانت المشاركة عباره عن احتكاك وتدريب لها في ذلك الفترة قبل الأولمبياد وكان الحادث عند الدخول إلى خط النهاية أمام الحكام وعلى لسان اللاعبة قالت أنها أخطأت ولكن أقسمت بالله ان ذلك الحادث تم عندما اختل التوازن من السرعة وفقدان التركيز لان السباق كان عباره عن 50 كيلو متر وعند الاصطدام باللاعبة جنه لم تقصد أبدا الأذية لها وتوقفت قدميها ولم تنظر عليها بسبب الرهبة لأنها كانت هتقع معاها وفجأة اتعدلت وده يعرفوه كويس أوي لعيبه الدراجات وكمان مع البنات بالذات وقامت شهد ب احترام عقوبة الحكام والاتحاد لها في ذلك الموقف وكانت تريد الاعتذار وتم الرفض من الفتاه وآهلها زي ما قولت لحضراتكم

- خامساً نتكلم في بعض النقاط العقلانية

. بطوله الجمهورية مش مؤهله للأولمبياد

. ان الاثنين ليس بينهن عداوة سابقة ولا منافسه علي أي شيء

. شهد اعتذرت ولم يقبل اعتذارها وذلك من حق جنه تقبل أو لا تقبل لا نجبرها علي ذلك

. شهد أتعمل فيها محضر ودخلت القسم والنيابة تحت مسمي قاتله وذلك خارج مواثيق الرياضة أن نلجأ للمحاكم الجنائية وعدم احترام قرارات الاتحاد ولم تعاقب اللاعبة جنه علي ذلك

. شهد لم ترفع يديها ولا أمسكت بها مثل ما يقولون السباق كان عباره عن 50 كيلو متر لو كانت تريد الأذية لها كانت قامت بذلك في منتصف السباق وليس عند خط النهاية أمام الناس!!

. انتم مش عاجبكم العقوبة أنها 5000 آلاف جنيه هل إنتوا عارفين لاعب المنتخب عندنا لا يتخطى راتبه ال 1500 جنيهاً ولا انتوا فاكرينا أي بالضبط احنا مش لاعبيه كوره!!

. لعبتنا دي فيها وقعات كتير أكبر من دي وبتكون مقصودة كمان والله ومش بيحصل غير اني يتطبق العقوبة وفقط والإجراء القانوني وليس إنهاء حياة الرياضي وأنا مش كده ببرر للخطأ بس وارد يحصل أخطاء يا جماعة في أي مش نتهم البنت بعديمة الأخلاق وعاوزين نعدمها !!!

.عقاب شهد تم محلياً في سباق محلي وحسب الاتحاد الدولي لها الحق في المشاركه دولياً ولا مانع في ذلك.

- أخيراً احب أقول إني كان المقصود من وراء كل ذلك هجوماً على الاتحاد وأمورا كثيره يجب التخفي عنها و لا يجب التحدث عنها وذلك ليس موضوعي، ولكن لا يجب وضع اللاعبين في حاله الضحية

احنا مش محتاجين من حضراتكم غير الدعم وإظهار جميع الحقيقة اللعيبة ليس لها علاقه ب الخلافات السياسية بينكم وللي عاوزين توصلوا ليه لأن اللعيبة في الألعاب الفردية مظلومة دايماً وانتوا مش بتظهروا معانا غير في المصائب فقط حتي مفكرتوش تسمعوا الجانب الآخر حضراتكم دي الحادثة كانت من شهور واتحقق فيها من بدري!! وعلي كده م إنتوا بتسامحوا كل اللي بيذنبوا وجايين علي الرياضيين في الآخر وتقولوا يستاهلوا الإعدام وعدم المشاركة أنا مش عارف أقول اي والله

الموضوع آخد اكبر من حجمه والله بالنسبة لحوادث كتير عندنا في عالم الدراجات ولكن الناس تجهل ذلك ولعيبه مصر كلها عارفه كده كويس

ياريت ندرك الحقيقة الكبرى وإظهار جميع الحقائق للجميع

واللاعبتين يتحاسبوا علي كل خطئ وليس طرف واحد فقط من

يلقي عليه اللوم ونتمنى السلامة للاعبه جنه عليوة علي ما حدث من إصابة لها .

أنا بكرر شكري وآسفي لحضراتكم جميعاً،،

وطبعاً يتم احترام القرار النهائي ل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية في ذلك الموقف لما هو فيه الخير لأخواتنا البنات ولما هو مناسب للأخلاق الرياضية.



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