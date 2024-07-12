"ماييلي يقود الهجوم".. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره الأهلي اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 57 نقطة من 23 مباراة.

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