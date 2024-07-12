الأهلي يكشف طبيعة إصابة عمر كمال قبل مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف طبيب النادي الأهلي، أحمد جاب الله، طبيعة إصابة الظهير الأيمن للفريق عمر كمال عبد الواحد، قبل لقاء بيراميدز.

وقال جاب الله عبر المركز الإعلامي للأهلي: "عمر كمال عبد الواحد، اشتكى من نزلة معوية حادة وخضع لفحص طبي، وبناءً عليه خرج من حسابات الجهاز الفني لمباراة اليوم الجمعة".

ويلاقي المارد الأحمر نظيره بيراميدز اليوم الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 بالدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لـ "الخليج 365" مفاجأة بشأن مكان إقامة قمة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

4 تغييرات.. تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري