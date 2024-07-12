حقيقة فيديو توبيخ مبابي من أستاذه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "أستاذ يوبخ نجم كرة القدم مبابي".

من جهتها قدمت قناة "الجديد" كواليس مقطع الفيديو ليتبين في النهاية أنه مفبرك بأدوات الذكاء الاصطناعي.

قالت الإعلامية حليمة طبيعة: " الفيديو المنتشرة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مبابي واستاذه وهو يوبخه، فيديو غير دقيق وغير منطقي، خاصة أن الشخص يبدو من ناحية طبيعة الجسم ليس مبابي، كما أن العلامة المائية الموجودة على الفيديو أرشدتنا إلى حساب منتج الفيديو".

وأضافت: "وكان صاحب هذا الحساب نشر الفيديو على أساس أنه خبر عاجل وحصري لوالد مبابي ويلفرد، وقيل أن والد يوبخه على تغيراته المزاجية المتعلقة بمستقبله فريقه بباريس سان جيرمان".

لكن بعد الضجة وانتشار الفيديو عاد الحساب الذي نشر الفيديو وأوضح أن الفيديو ساخر وتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا تطبيق deepfake وهذه التقنية تقوم على استبدال وجه الشخص بوجه شخص آخر.

وتواصل موقع numerama مع منشيء الفيديو ويدعى "يونس"، وقال، إنه لم يكن يستهدف إيذاء اللاعب الفرنسي مبابي ووالده وكدليل على حسن النية تم تعديل وجه مبابي فقط، كما أن الشخص الموجود في الفيديو هو ليس والد مبابي ولا يشبهه.